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В Николаеве действует запрет на движение грузового транспорта в дневное время

truck 2920533 1280 - В Николаеве действует запрет на движение грузового транспорта в дневное время
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Исполнительный комитет Николаевского городского совета ограничил движение крупногабаритных и тяжеловесных грузовых автомобилей в пределах Николаева. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Соответствующее решение было принято 28 июня. Таким образом, движение крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта запрещено с 6:00 до 20:00.

Патрульная полиция будет контролировать движение грузовиков на всех въездах в город. Решение вступает в силу с 28 июня и действует на весь срок ремонтных работ на дороге М14.

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Алина Сидорова

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