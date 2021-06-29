Исполнительный комитет Николаевского городского совета ограничил движение крупногабаритных и тяжеловесных грузовых автомобилей в пределах Николаева. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Соответствующее решение было принято 28 июня. Таким образом, движение крупногабаритного и тяжеловесного грузового транспорта запрещено с 6:00 до 20:00.

Патрульная полиция будет контролировать движение грузовиков на всех въездах в город. Решение вступает в силу с 28 июня и действует на весь срок ремонтных работ на дороге М14.