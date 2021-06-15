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Главная страница » Blog » Общество » В Николаеве двое вандалов снесли скульптуру с фасада РУСДРАМа

В Николаеве двое вандалов снесли скульптуру с фасада РУСДРАМа

statuja - В Николаеве двое вандалов снесли скульптуру с фасада РУСДРАМа
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Сегодня ночью, около 01:00, двое мужчин разбили статую на фасаде Николаевского академического художественного русского драматического театра. Об этом патрульным полицейским сообщили не безразличные очевидцы. Граждане также предоставили приметы вандалов.

statuja2 n 1024x768 - В Николаеве двое вандалов снесли скульптуру с фасада РУСДРАМа

Патрульные обследовали прилегающую территорию и неподалеку от перекрестка улиц Спасской и Шнеерсона заметили двух мужчин, которые подпадали под ориентировки. У них были явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчины не отрицали, что это именно они повредили здание. Они рассказали, что хотели сфотографироваться, но что-то пошло не так.

vandaly - В Николаеве двое вандалов снесли скульптуру с фасада РУСДРАМа

Патрульные передали 40-летнего и 30-летнего николаевцев следователям для установления всех обстоятельств происшествия.

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Алина Сидорова

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