3 ноября в 6:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на одном из промышленных объектов по ул. Старокрепостная Ингульского района Николаева.

На вызов направили два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части и дежурную смену оперативно-координационного центра.

По прибытию было установлено, что пожар возник в цехе, где происходит сушка трансформаторов. В 7:15 пожар на площади 20 кв. м был локализован и в 7:30 полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС на месте работало 3 единицы техники и 12 человек.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.