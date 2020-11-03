Сегодня Вторник, 3 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве горел цех промышленного предприятия

В Николаеве горел цех промышленного предприятия

В Николаеве на сбыте амфетамина задержали патрульного полицейского из Херсона

В Николаеве на сбыте амфетамина задержали патрульного полицейского из Херсона

Парламент решил отсрочить на год применение кассовых аппаратов для упрощенцев

Парламент решил отсрочить на год применение кассовых аппаратов для упрощенцев

В Николаеве пожарные спасли от огня баню и жилой дом

В Николаеве пожарные спасли от огня баню и жилой дом

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве горел цех промышленного предприятия

В Николаеве горел цех промышленного предприятия

В Николаеве горел цех промышленного предприятия
0

3 ноября в 6:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на одном из промышленных объектов по ул. Старокрепостная Ингульского района Николаева.

dsc 0436 - В Николаеве горел цех промышленного предприятия

На вызов направили два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части и дежурную смену оперативно-координационного центра.

По прибытию было установлено, что пожар возник в цехе, где происходит сушка трансформаторов. В 7:15 пожар на площади 20 кв. м был локализован и в 7:30 полностью ликвидирован.

dsc 0445 - В Николаеве горел цех промышленного предприятия

Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС на месте работало 3 единицы техники и 12 человек.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве на сбыте амфетамина задержали патрульного полицейского из Херсона

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»