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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве горел гаражный кооператив

В Николаеве горел гаражный кооператив

В Николаеве горел гаражный кооператив
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Пожар в гаражном кооперативе «Солнечный» произошл 27 июля.

2020 07 28 dsc 0196 1024x783 - В Николаеве горел гаражный кооператив
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

На место происшествия прибыл дежурный караул 4 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС. На месте стало известно, что пожар начался на втором этаже одного из гаражей и на момент прибытия спасателей огонь успел охватить 30 кв м площади.

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Спасатели ликвидировали пожар, не допустив его распространение.
Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции, аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

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По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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Алина Сидорова

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