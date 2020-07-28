Пожар в гаражном кооперативе «Солнечный» произошл 27 июля.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

На место происшествия прибыл дежурный караул 4 государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС. На месте стало известно, что пожар начался на втором этаже одного из гаражей и на момент прибытия спасателей огонь успел охватить 30 кв м площади.

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Спасатели ликвидировали пожар, не допустив его распространение.

Дополнительно на месте происшествия работали сотрудники полиции, аварийная бригада АО «Николаевоблэнерго».

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По предварительным данным причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.