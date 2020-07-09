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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве горел жилкоп – спасатели вывели на свежий воздух двух мужчин-соседей

В Николаеве горел жилкоп — спасатели вывели на свежий воздух двух мужчин-соседей

В Николаеве горел жилкоп — спасатели вывели на свежий воздух двух мужчин-соседей
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8 июля в 17:00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме  типа жилкоп на ул. Кузнецкой в Заводском районе г.Николаева.

По указанному адресу прибыли отделения 2,3,4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Выяснилось, что в одной из квартир горел мусор и вещи домашнего обихода на площади 25 кв м. Пожарные вывели на свежий воздух двух владельцев соседних квартир, которые не могли выбраться из-за плотного задымления. Медицинская помощь мужчинам 1984, 1978 г.р. не понадобилась. В 17:15 пожар был локализован, 17:27 — ликвидирован.

poz2 - В Николаеве горел жилкоп - спасатели вывели на свежий воздух двух мужчин-соседей

Предполагаемая причина — неосторожность при курении.

На месте работали 5 единиц техники, 15 человек. Дополнительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, аварийные бригады ОАО «Николаевгаз», АО «Николаевоблэнерго».

Этой же день горели жилые дома на ул. Садовой с. Троицкое Вознесенского района (короткое замыкание электросети), ул. Франко г. Новый Буг (причина устанавливается).

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Елена Кораб

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