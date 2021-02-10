10 февраля директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что его ведомство готово к непогоде 12 февраля.

Об этом он сообщил изданию MyCity.

12 февраля в Николаеве и области ожидается очередное ухудшение погоды — мороз и налипание мокрого снега.

“У нас готова вся техника, готовы все управляющие компании к отработке жилых массивов, администрации районов готовы к посыпанию остановок общественного транспорта и основных магистральных тротуаров. То что у нас было несколько дней назад, когда при температуре -4 идет дождь, посыпается песком дорожка и через пол часа снова становится скользкой, фактически вода сверху на песке замерзает”, — рассказал Сергей Коренев.

Во время прошлого гололеда на посыпку дорог потратили почти 200 тонн соли.

“Такого количества соли у нас никогда не высыпалось на дороги, и они были в более-менее проездном состоянии. Как минимум лучше, чем в некоторых других соседних городах”, — отметил директор департамента ЖКХ.

Сергей Коренев рассказал, что в пятницу, 12 февраля, на дежурство выйдет вся имеющаяся техника, а подрядчики запаслись противогололедными материалами.

Напомним, что в понедельник все улицы Николаева превратились в один большой каток..