Сегодня Четверг, 25 марта, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

1n 600x400 - В Николаеве хотят построить центр детской онкогематологии и трансплантологии

В Николаеве хотят построить центр детской онкогематологии и трансплантологии

2021 01 25 cnap - Как будет работать николаевский центр админуслуг до 4 апреля

Как будет работать николаевский центр админуслуг до 4 апреля

narko17 567x400 - Николаевские полицейские задержали торговцев метадоном

Николаевские полицейские задержали торговцев метадоном

vlcsnap 2021 03 24 17h58m51s372 600x400 - Политическая реклама или собирательный образ украинки - подробности скандала с муралом в Николаеве

Политическая реклама или собирательный образ украинки — подробности скандала с муралом в Николаеве

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве хотят построить центр детской онкогематологии и трансплантологии

В Николаеве хотят построить центр детской онкогематологии и трансплантологии

1n - В Николаеве хотят построить центр детской онкогематологии и трансплантологии
0

В Николаеве начали работать над идеей создания «Южного межрегионального центра детской онкогематологии и трансплантологии» на базе Николаевской областной детской больницы. Об этом сообщила председатель облсовета Анна Замазеева.

Это позволит одновременно лечить до 50-ти детей с онкогематологическими заболеваниями в год и выполнять до четырех трансплантаций костного мозга в год. Кроме того, по словам медиков, больница полностью удовлетворит потребность в высокотехнологичных видах лечения заболеваний рака крови в Николаевской и соседних областях.

На очередной рабочем совещании вместе с главным врачом областной детской больницы Александром Плиткин, заведующим отделением онкогематологии областной детской больницы Михаилом Адыровым и советником Михаилом Трофанюком определили очередные шаги создания на базе онкогематологического отделения медучреждения межрегионального центра южного региона по лечению онкогематологических заболеваний у детей с возможностью выполнения аутологичной и аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

По моему поручению Михаил Трофанюк уже проводит переговоры с НДСБ Охматдет, которая, безусловно, является лидером страны в этом направлении педиатрии, по совершенствованию этого процесса.
Сегодня именно в областной детской больнице действует единственное отделение Николаевской области предоставляющее высокоспециализированную медицинскую помощь онкобольным детям. Хочу акцентировать, что благодаря высокому профессионализму наших врачей, и лично Михаила Адырова результате реализации программы внутреннего противоинфекционной контроля в отделении, применением современных протоколов сопроводительной терапии, профилактики и лечения инфекционных осложнений уже удалось значительно снизить летальность больных на этапе индукции ремиссии от инфекционных и токсических осложнений. Но, должен констатировать, что южный регион имеет ограниченные возможности в обеспечении комплексного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями и до десяти детей в год нуждаются в госпитализации в больницу «Охматдет», а это достаточно тяжелым бременем для родителей больных детей. Кроме того, это не всегда удается из-за перегрузки столичной больнице. Печальная статистика, но каждый год в Николаевской области диагностируется до 40 случаев злокачественных новообразований и других заболеваний крови у детей — они нуждаются в интенсивной терапии в условиях онкогематологического отделения, а 3-4 ребенка ежегодно нуждаются в выполнении аллогенной трансплантации костного мозга.
Искренне верю, что благодаря центру мы сможем вывести нашу область на достойный уровень лечения этих тяжелых заболеваний, — написала Замазеева.
Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Как будет работать николаевский центр админуслуг до 4 апреля

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

2020 12 10 pitanie 600x400 - В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания

В Украине создадут информационный портал по реформированию системы школьного питания

workplace 1245776 1280 600x400 - Презентация результатов исследования криптостартапов Украины

Презентация результатов исследования криптостартапов Украины