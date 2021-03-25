В Николаеве начали работать над идеей создания «Южного межрегионального центра детской онкогематологии и трансплантологии» на базе Николаевской областной детской больницы. Об этом сообщила председатель облсовета Анна Замазеева.

Это позволит одновременно лечить до 50-ти детей с онкогематологическими заболеваниями в год и выполнять до четырех трансплантаций костного мозга в год. Кроме того, по словам медиков, больница полностью удовлетворит потребность в высокотехнологичных видах лечения заболеваний рака крови в Николаевской и соседних областях.

На очередной рабочем совещании вместе с главным врачом областной детской больницы Александром Плиткин, заведующим отделением онкогематологии областной детской больницы Михаилом Адыровым и советником Михаилом Трофанюком определили очередные шаги создания на базе онкогематологического отделения медучреждения межрегионального центра южного региона по лечению онкогематологических заболеваний у детей с возможностью выполнения аутологичной и аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

По моему поручению Михаил Трофанюк уже проводит переговоры с НДСБ Охматдет, которая, безусловно, является лидером страны в этом направлении педиатрии, по совершенствованию этого процесса.

Сегодня именно в областной детской больнице действует единственное отделение Николаевской области предоставляющее высокоспециализированную медицинскую помощь онкобольным детям. Хочу акцентировать, что благодаря высокому профессионализму наших врачей, и лично Михаила Адырова результате реализации программы внутреннего противоинфекционной контроля в отделении, применением современных протоколов сопроводительной терапии, профилактики и лечения инфекционных осложнений уже удалось значительно снизить летальность больных на этапе индукции ремиссии от инфекционных и токсических осложнений. Но, должен констатировать, что южный регион имеет ограниченные возможности в обеспечении комплексного лечения детей с онкогематологическими заболеваниями и до десяти детей в год нуждаются в госпитализации в больницу «Охматдет», а это достаточно тяжелым бременем для родителей больных детей. Кроме того, это не всегда удается из-за перегрузки столичной больнице. Печальная статистика, но каждый год в Николаевской области диагностируется до 40 случаев злокачественных новообразований и других заболеваний крови у детей — они нуждаются в интенсивной терапии в условиях онкогематологического отделения, а 3-4 ребенка ежегодно нуждаются в выполнении аллогенной трансплантации костного мозга.

Искренне верю, что благодаря центру мы сможем вывести нашу область на достойный уровень лечения этих тяжелых заболеваний, — написала Замазеева.