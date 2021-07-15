В Николаеве планируют построить новую дорогу, которая поможет разгрузить мкр. Намыв. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Коренев на своей странице в Фейсбук.

Ищем варианты, как разгрузить транспортный поток в Заводском районе. Один из вариантов — строительство дороги, которая соединит улицы Озерную и Индустриальную.

Тендер на изготовление проектно-сметной документации уже объявлен, ждем предложения профессионалов — готовый документ они должны предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства до 15 октября 2021 года, — сообщил вицемер.

Учитывая, что речь идет о строительстве абсолютно новой дороги, ставится задача предусмотреть в проектах и ​​велодорожки. Кроме специальной полосы для движения велосипедистов, новая дорога будет включать 2 полосы для автотранспорта. Проектант также должен прописать обустройство новой автодороги по тротуару, предусмотреть уличное освещение и систему водоотведения и дальнейшее благоустройство территории.

Ждем победителя конкурса по изготовлению ПСД, чтобы уже изыскивать средства на воплощение проекта в жизнь. Убежден, что строительство данной дороги дело нужное и посильное для города, ведь сделает автосообщение Намыва с центром и другими районами значительно комфортнее и удобнее, — написано в посте.

Ссылка на тендер — https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-005167-a