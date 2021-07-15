Сегодня Четверг, 15 июля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

skver junyh geroev 600x400 -

«Бюджетная» комиссия горсовета одобрила выделение 5 млн гривен на сквер с флагом

image.php 1 600x400 - Объявлен Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?

Объявлен Всеукраинский конкурс рисунков и фотографий «Что для меня Украина?»

2020 06 05 ingmost 600x400 - В понедельник и среду в Николаеве разведут мосты

В понедельник и среду в Николаеве разведут мосты

Road forest trees mountains 1920x1200 600x400 - В Николаеве хотят построить дорогу, которая соединит улицы Индустриальную и Озерную

В Николаеве хотят построить дорогу, которая соединит улицы Индустриальную и Озерную

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве хотят построить дорогу, которая соединит улицы Индустриальную и Озерную

В Николаеве хотят построить дорогу, которая соединит улицы Индустриальную и Озерную

Road forest trees mountains 1920x1200 - В Николаеве хотят построить дорогу, которая соединит улицы Индустриальную и Озерную
0

В Николаеве планируют построить новую дорогу, которая поможет разгрузить мкр. Намыв. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Коренев на своей странице в Фейсбук.

Ищем варианты, как разгрузить транспортный поток в Заводском районе. Один из вариантов — строительство дороги, которая соединит улицы Озерную и Индустриальную.

Тендер на изготовление проектно-сметной документации уже объявлен, ждем предложения профессионалов — готовый документ они должны предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства до 15 октября 2021 года, — сообщил вицемер.

Учитывая, что речь идет о строительстве абсолютно новой дороги, ставится задача предусмотреть в проектах и ​​велодорожки. Кроме специальной полосы для движения велосипедистов, новая дорога будет включать 2 полосы для автотранспорта. Проектант также должен прописать обустройство новой автодороги по тротуару, предусмотреть уличное освещение и систему водоотведения и дальнейшее благоустройство территории.

Ждем победителя конкурса по изготовлению ПСД, чтобы уже изыскивать средства на воплощение проекта в жизнь. Убежден, что строительство данной дороги дело нужное и посильное для города, ведь сделает автосообщение Намыва с центром и другими районами значительно комфортнее и удобнее, — написано в посте.

Ссылка на тендер — https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-005167-a

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Пушкинской в Николаеве Toyota сбила пешехода
Next post В понедельник и среду в Николаеве разведут мосты

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

condo 2618421 1280 600x400 - Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

Фонд госимущества запустил бесплатный сервис автоматической оценки объектов недвижимости

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики