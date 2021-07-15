В Николаеве планируют построить новую дорогу, которая поможет разгрузить мкр. Намыв. Об этом сообщил заместитель городского головы Сергей Коренев на своей странице в Фейсбук.
Тендер на изготовление проектно-сметной документации уже объявлен, ждем предложения профессионалов — готовый документ они должны предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства до 15 октября 2021 года, — сообщил вицемер.
Учитывая, что речь идет о строительстве абсолютно новой дороги, ставится задача предусмотреть в проектах и велодорожки. Кроме специальной полосы для движения велосипедистов, новая дорога будет включать 2 полосы для автотранспорта. Проектант также должен прописать обустройство новой автодороги по тротуару, предусмотреть уличное освещение и систему водоотведения и дальнейшее благоустройство территории.
Ссылка на тендер — https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-12-005167-a
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