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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве из-за телевизора сын убил отца

В Николаеве из-за телевизора сын убил отца

115 05 - В Николаеве из-за телевизора сын убил отца
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Вечером 5 июня в полицию обратился житель микрорайона Матвеевка и сообщил, что во время рыбалки обнаружил в реке тело, завернутое в простыню. Об этом сообщили в ГУНП.

На место выехала следственно-оперативная группа. Эксперт осмотрев тело обнаружил травмы туловища и головы. Оперативники быстро установили личность погибшего, ним оказался 64-летний мужчина, который более недели находился в розыске. Также правоохранители выяснили, что к убийству причастен его 36-летний сын.

115 6 1024x656 - В Николаеве из-за телевизора сын убил отца

Впоследствии стало известно, что убийство произошло на почве бытового конфликта. Во время ссоры, которая произошла из-за телевизора, подозреваемый избил своего отца, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, решил скрыть преступление. Завернул тело вместе с камнями в простыню, вывез и выбросил его в реку.

Преступника задержали и доставили в отделение полиции. Для установления окончательной причины смерти труп отправили на экспертизу.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Продолжается следствие.

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Алина Сидорова

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