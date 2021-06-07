Вечером 5 июня в полицию обратился житель микрорайона Матвеевка и сообщил, что во время рыбалки обнаружил в реке тело, завернутое в простыню. Об этом сообщили в ГУНП.

На место выехала следственно-оперативная группа. Эксперт осмотрев тело обнаружил травмы туловища и головы. Оперативники быстро установили личность погибшего, ним оказался 64-летний мужчина, который более недели находился в розыске. Также правоохранители выяснили, что к убийству причастен его 36-летний сын.

Впоследствии стало известно, что убийство произошло на почве бытового конфликта. Во время ссоры, которая произошла из-за телевизора, подозреваемый избил своего отца, а когда понял, что тот не подает признаков жизни, решил скрыть преступление. Завернул тело вместе с камнями в простыню, вывез и выбросил его в реку.

Преступника задержали и доставили в отделение полиции. Для установления окончательной причины смерти труп отправили на экспертизу.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицируются по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», что наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Продолжается следствие.