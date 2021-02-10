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Главная страница » Blog » Бизнес » В Николаеве изменили движение большегрузного автотранспорта на отдельных улицах

В Николаеве изменили движение большегрузного автотранспорта на отдельных улицах

В Николаеве изменили движение большегрузного автотранспорта на отдельных улицах
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10 февраля состоялось заседание исполнительного комитета городского совета, во время которого были внесены изменения в решение «О мерах по оптимизации движения большегрузного автотранспорта к предприятиям морехозяйственного комплекса Николаева и его диспетчеризации».

vikonkom 1024x684 - В Николаеве изменили движение большегрузного автотранспорта на отдельных улицах
Фото Николаевский городской совет

В связи с ремонтными работами на участке по улице Новозаводской на отрезке от ул. Херсонское шоссе до ул. Китобоев движение будет организовано следующим образом:

Днепропетровское, Херсонское, Киевское и Кировоградское направления:

— по объездной дороге г. Николаева до Баштанского шоссе (информационно-диспетчерский пункт ЧП «Славянский базар») — ул. Новозаводская — ул. Херсонское шоссе — ул. Космонавтов — ул. Мира — ул. Новозаводская — ул. Турбинная — ул. Космонавтов — ул. Железнодорожная — ул. Авангардная — пр. Богоявленский — ул. Кузнецкая — ул. Судостроителей — ул. Индустриальная — далее к адресу предприятия.

— по объездной дороге г. Николаева до Баштанского шоссе (информационно-диспетчерский пункт ЧП «Славянский базар») — ул. Новозаводская — ул. Херсонское шоссе — ул. Космонавтов — ул. Мира — ул. Новозаводская — ул. Турбинная — ул. Космонавтов — пр. Богоявленский — ул. Гагарина — ул. Степная;

— ул. О. Вишни — ул. Самойловича — пр. Богоявленский — ул. Кобзарская — ул. Айвазовского.

Текст проекта решения

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Татьяна Корбун

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