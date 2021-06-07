Для того, чтобы обеспечить надлежащую превентивную работу в детской среде, наладить коммуникацию ювенальных правоохранителей с детьми и их родителями, оперативно реагировать на чрезвычайные происшествия с участием детей, сотрудники отдела ювенальной превенции на базе мессенджера «Telegram» разработали чат-бот под названием «Ювенальная превенция Николаевской области ». Об єтом сообщают в ГУНП.

Чат бот имеет 6 разделов. В группе можно узнать участкового ювенального полицейского, его контакты, контакты дежурной части, найти отделения на карте, ознакомиться с нормативной базой и условиями отбора ювенальных полицейских, а также узнать последние новости и задать интересующие вопросы.

По ведению группы в телеграмме закреплены два сотрудника отдела ювенальной превенции, постоянно мониторят сообщения и отвечают на вопросы пользователей.