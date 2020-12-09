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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве коммунальные службы начали бороться с гололедом

В Николаеве коммунальные службы начали бороться с гололедом

В Николаеве коммунальные службы начали бороться с гололедом
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Причиной гололеда в городе стали кратковременный мелкий дождь и минусовая температура.

На борьбу с гололедом на дороги города вышла техника КП ЭЛУ автодорог — в первую очередь посыпают мосты, сложные участки дорог, спуски и подъемы. Затем перейдут к дорогам первой и второй очереди.

На дорогах города работает 8 специализированных машин,
и 1 погрузчик. Для посыпки дорог используется соль.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дорогах города,
звоните 15-88 или 0512-71-15-88 с мобильного на круглосуточную телефонную линию диспетчерской службы Контакт-центр городского совета.

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Алина Сидорова

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