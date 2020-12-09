Причиной гололеда в городе стали кратковременный мелкий дождь и минусовая температура.

На борьбу с гололедом на дороги города вышла техника КП ЭЛУ автодорог — в первую очередь посыпают мосты, сложные участки дорог, спуски и подъемы. Затем перейдут к дорогам первой и второй очереди.

На дорогах города работает 8 специализированных машин,

и 1 погрузчик. Для посыпки дорог используется соль.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дорогах города,

звоните 15-88 или 0512-71-15-88 с мобильного на круглосуточную телефонную линию диспетчерской службы Контакт-центр городского совета.