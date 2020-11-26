Информация о том, что полиция расследует факт присвоения коммунальным госимущества, появилась на сайте ГУНП в Николаевской области.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах уголовного преступления, отыскания и изъятия документации, которая может иметь значение в расследовании и быть признанной вещественным доказательством, 25 ноября следователи, оперативники и криминалисты Центрального отдела полиции провели на предприятии обыск.

В результате обыска были изъяты деньги, более 27 000 гривен, служебная документация, в т.ч. со сведениями финансово-бухгалтерской отчетности об использовании бюджетных средств. Документы отправили на экспертизу.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 190 УК «Мошенничество» и ч. 3 ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкции указанных статей предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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