В среду, 12 мая, во время заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета, во время которого утвердили перечень объектов для проведения конкурсов по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

Проект соответствующего решения исполкома городского совета представил Дмитрий Попов, начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций.

Он также сообщил, что на маршруты № 8 и № 21 не будут объявлять конкурсы, поскольку они дублируют существующие троллейбусные маршруты. Вместо маленьких автобусов пассажиров будут перевозить экологически чистый транспорт — троллейбусы, которые, к тому же, вмещает гораздо больше пассажиров.

Мы детально изучили этот вопрос. Пассажиры не должны почувствовать отсутствие частных перевозчиков, поскольку на указанных маршрутах будет увеличено количество електротнаспорта, экологически чистого и более комфортного, — сообщил Попов.