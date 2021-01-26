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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве мошенница выманила у пенсионерки крупную сумму денег

В Николаеве мошенница выманила у пенсионерки крупную сумму денег

В Николаеве мошенница выманила у пенсионерки крупную сумму денег
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В полицию обратилась 77-летняя жительница Николаева, которая сообщила, что стала жертвой мошенницы. По словам женщины, на улице она встретила незнакомку, которая представилась работником почты. Самозванка сказала, что началась денежная реформа и нужно обменять старые купюры на нового образца.

Доверившись незнакомке, пенсионерка пригласила женщину домой, где отдала аферистке свои сбережения — 35 000 гривен. Злоумышленница, в свою очередь, дала потерпевшей конверт с сувенирными купюрами и исчезла.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Приметы злоумышленницы: полное телосложение, была одета в черное пальто, черную шапку и с темной сумкой в ​​руках, на лице медицинская маска.

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Алина Сидорова

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