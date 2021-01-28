26 января в полицию обратилась еще одна пострадавшая от мошенничества жительница Николаева. 85-летняя женщине по телефону незнакомец сообщил, что ее внучка попала в ДТП, и на ее лечение нужны деньги. Заявительница согласилась на все условия мошенников и отдала более 27 000 гривен.

Аналогичным образом аферисты обманули 73-летнюю жительницу Заводского района, которая отдала мошенникам 25 000 гривен на лечение родственников, которые якобы тоже попали в дорожно-транспортное происшествие.

По указанным фактам полицейские начали уголовные производства по ч. 2 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.