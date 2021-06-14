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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве на ходу загорелась машина

В Николаеве на ходу загорелась машина

pozhar1 - В Николаеве на ходу загорелась машина
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13 июня в 9:31 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили о пожаре автомобиля Daewoo Nexia, припаркованного на улице Троицкой. По словам владельца — машина загорелась во время движения.

pozhar2 - В Николаеве на ходу загорелась машина
фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

По вызову выехали два отделения 4 государственной пожарно-спасательной части. В 09:40 горение на площади 5 кв. м ликвидировано с помощью подачи пены средней кратности. Пострадавших и травмированных нет. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.

Всего от ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции.

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