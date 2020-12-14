14 декабря в 7:25 на проспекте Героев Украины во время движения загорелся автомобиль Toyota Prius 2012 года выпуска. О ЧП сообщили на спецлинию 101.

фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

Из деталей известно, что автомобиль загорелся во время движения, из-под панели в салоне пошел дым, а затем огонь. Водитель припарковал автомобиль возле остановки «Мельничная» на ПГУ.

фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

В 7:33 пожар был локализован и в 07:40 ликвидирован на площади 2 кв. м с помощью генератора пены средней кратности. Причина пожара устанавливается.

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