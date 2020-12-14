Сегодня Понедельник, 14 декабря, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Кабмин направил еще 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19

Кабмин направил еще 6 млрд грн в Фонд борьбы с COVID-19

Где купить елку в Николаеве?

Где купить елку в Николаеве?

В Николаеве на ходу загорелся Toyota Prius

В Николаеве на ходу загорелся Toyota Prius

Среди лучших юристов года Николаевщины — налоговик Дмитрий Скляров

Среди лучших юристов года Николаевщины — налоговик Дмитрий Скляров

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве на ходу загорелся Toyota Prius

В Николаеве на ходу загорелся Toyota Prius

В Николаеве на ходу загорелся Toyota Prius
0

14 декабря в 7:25 на проспекте Героев Украины во время движения загорелся автомобиль Toyota Prius 2012 года выпуска. О ЧП сообщили на спецлинию 101.

2020 12 14 pozhar2 - В Николаеве на ходу загорелся Toyota Prius
фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

Из деталей известно, что автомобиль загорелся во время движения, из-под панели в салоне пошел дым, а затем огонь. Водитель припарковал автомобиль возле остановки «Мельничная» на ПГУ.

2020 12 14 pozhar3 - В Николаеве на ходу загорелся Toyota Prius
фото: сайт ГУ ГСЧС в Николаевской области

В 7:33 пожар был локализован и в 07:40 ликвидирован на площади 2 кв. м с помощью генератора пены средней кратности. Причина пожара устанавливается.

14 декабря в Украине вспоминают подвиг ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Среди лучших юристов года Николаевщины - налоговик Дмитрий Скляров
Next post Где купить елку в Николаеве?

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»