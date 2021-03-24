Специалисты управления налогового аудита ГУ ГНС в Николаевской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области провели контрольно-проверочные мероприятия относительно незаконной «АЗС», расположенной на территории одного из предприятий по улицы Маршала Василевского в Николаеве. «АЗС» осуществляла незаконную реализацию дизельного топлива сомнительного происхождения из емкости, размещенной на прицепе. об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области.

В ходе проверки установлены факты отсутствия у субъекта хозяйственной деятельности лицензии на право розничной торговли топливом и подакцизный товар без документов.

К субъекту хозяйственной деятельности будут применены штрафные санкции, дизельное топливо в количестве 1000 л, емкость на прицепе и топливо — раздаточная колонка изъяты в соответствии с действующим законодательством.

— Напоминаем, что согласно нормам налогового законодательства Украины, субъекты предпринимательства, которые осуществляют розничную торговлю топливом, обязаны получить соответствующую лицензию и иметь регистратор расчетных операций, — отмечено в сообщении.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность на территории Николаевской области, могут получить лицензии на право торговли топливом в Центрах обслуживания плательщиков, или в управлении контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47.

Также, небезразличных граждан просят, в случае, обнаружения фактов осуществления хозяйственной деятельности без применения кассовых аппаратов, нелегальной продажи топливо-смазочных материалов, сообщать в Главное управление ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6, или на электронный почтовый ящик: mk.zvernennya@tax.gov.ua