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В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб
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7 сентября в 23:39 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома по ул. Наваринской, что в Центральном районе г. Николаева.

dsc 0088 - В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

По указанному адресу направлено отделение 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена ОКЦ, автомобиль газодымозащитной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Стало известно, что в помещении, где возник пожар, находилась пожилая женщина. Пожарные сначала с помощью бензорезака открыли входную дверь и в ходе оперативной разведки обнаружили у выхода хозяйку 1941 г.р. Спасатели вывели пострадавшую, которая надышалась продуктами горения, и передали ее медикам, после чего каретой скорой помощи она была госпитализирована в отделение токсикологии БСМП.

dsc 0050 - В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель, причина устанавливается. В 00:10 пожар площадью 15 кв м локализован, 00:40 – ликвидирован. К тушению привлекалось 6 единиц техники, 20 человек, аварийная бригада АО “Николаевгаз”.

dsc 0066 - В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

А вот на Первомайщине был зарегистрирован смертельный случай. Так, 8 сентября в 07:09 по экстренному номеру “101” сообщили о пожаре частного жилого дома на ул. Загородный г. Первомайск.

119070531 646850572626351 6768073733667605280 n - В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

По сигналу прибыла автоцистерна и автомобиль пожарный первой помощи 23 государственной пожарно-спасательной части. В одной из комнат, где тлели вещи домашнего обихода, пожарные обнаружили тело погибшего мужчины 1975 г.р.

118867181 347470216629455 6406744423464196079 n - В Николаеве на пожаре квартиры огнеборцы спасли женщину, а в Первомайске мужчина погиб

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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