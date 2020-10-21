По состоянию на 20 октября 2020:

общее количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 в учреждениях дошкольного образования — 44 (работники — 40 и 4 детей), количество контактных лиц — 317 (в т. ч. детей — 287, работников — 30).

На самоизоляции находится пятнадцать групп в семи учреждениях дошкольного образования: № 7 — 2 группы; № 12 — 1 группа, № 20 — 2 группы, № 48 — 2 группы, № 77 — 2 группы, № 95 — 4 группы, № 117 — 1 группа, № 142 — 1 группа. После самоизоляции восстановлен образовательный процесс в четырех группах трех учреждений дошкольного образования: № 23 (1 группа); № 51 (2 группы); № 139 (1 группа).

В школах количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 — 145 (соискатели образования — 83, работники — 62), количество контактных лиц — 1673 (в т.ч. детей — 1601, работников — 72).

Всего на самоизоляции отдельных 51 класс 29 школах: №3 — один класс, №6 — один класс, №7 — один класс, №11 — один класс, №12 — один класс, №14 — два класса, №15 — один класс, №19 — один класс, №22 — один класс, №25 — один класс, №26 — один класс, №27 — три класса, №29 — один класс , №30 — один класс, №31 — один класс, №32 — один класс, №36 — один класс, №40 — один класс, №46 — шесть классов, №49 — два класса, №53 — два класса,№56 — один класс, №60 — один класс, гимназия №2 — один класс, гимназия №3 — один класс, гимназия №4 — восемь классов, и Украинская гимназия — два класса, гимназия №41 — три класса, НМК — три класса. Ученики экономического лицея №2 (12 классов), СОШ №20 (33 классы), учащиеся 5-11 классов СОШ №22 (29 классов), №31 (9 классов), №26 (17 классов) работают в дистанционном режиме. СОШ №57 с 15.10.2020 по 22.10.2020 находится на каникулах, с 23.10.2020 будет работать в дистанционном режиме. СОШ №34 с 19.10.2020 по 24.10.2020 находятся на каникулах, с 26.10.2020 будет работать в дистанционном режиме.

Восстановили образовательный процесс после самоизоляции 8 классов в 4 СОШ (№3, 40, 44, гимназия №3);

В Николаевском муниципальном академическом колледже количество контактных лиц — 3 человека.

В учреждениях профессионально-технического образования четыре работника и двое учеников болеют COVID-19 (Высшее профессиональное училище судостроения, Николаевский профессиональный лицей, Высшее профессиональное училище №21).

В ВПУ №21 одна группа находится на самоизоляции и учится дистанционно. Ученики Николаевского профессионального лицея и Николаевского профессионального лицея строительства и сферы услуг учатся дистанционно.

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