Николаевской областной прокуратурой совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, при оперативном сопровождении СБУ Украины задержан полицейский управления патрульной полиции в Херсонской области, который занимался сбытом психотропных веществ.

В понедельник, 2 ноября, после сбыта наркотического средства лицу, которое действовало под контролем правоохранительных органов, лейтенанта полиции задержали «на горячем» в одном из развлекательных заведений Николаева. У полицейского изъято психотропное вещество — амфетамин.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Полицейский задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас ему готовится вручение подозрения и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

Пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.