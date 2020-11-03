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В Николаеве на сбыте амфетамина задержали патрульного полицейского из Херсона

В Николаеве на сбыте амфетамина задержали патрульного полицейского из Херсона
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Николаевской областной прокуратурой совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве, при оперативном сопровождении СБУ Украины задержан полицейский управления патрульной полиции в Херсонской области, который занимался сбытом психотропных веществ.

В понедельник, 2 ноября, после сбыта наркотического средства лицу, которое действовало под контролем правоохранительных органов, лейтенанта полиции задержали «на горячем» в одном из развлекательных заведений Николаева. У полицейского изъято психотропное вещество — амфетамин.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Полицейский задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас ему готовится вручение подозрения и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование продолжается.

Пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Елена Кораб

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