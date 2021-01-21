Как сообщается на сайте Николаевского городского совета, в Николаеве с 22.01.2021 по 24.01.2021 в связи с проведением реконструкции самотечного коллектора по ул. Малой Морской и перекрытием движения транспортных средств по ул. Центральном на перекрестке с ул. Малой Морской в ​​направлении ул. Садовой (не четная сторона) городской пассажирский транспорт общего пользования будет осуществлять перевозки пассажиров по следующим схемам движения:

Схема движения городских автобусных маршрутов общего пользования по ул. Центральном в сторону ул. садовой:

— пр-т. Центральный — ул. Московская — ул. Чкалова — ул. Садовая — пр-т. Центральный

Схема движения городских троллейбусных маршрутов общего пользования:

Направление движения троллейбусных маршрутов № 2, 5 из мкр. намыв:

— пр-т. Центральный — ул. Пушкинская — ул. Большая Морская — ул. Садовая — пр-т. Центральный.

Направление движения троллейбусного маршрута № 9 с мкр. северный:

— пр-т. Героев Украины — ул. Пушкинская — ул. Большая Морская — ул. Садовая — пр-т. центральный

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршрут передвижения по городу.