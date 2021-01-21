Сегодня Четверг, 21 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве на три дня перекроют часть Центрального проспекта, в связи с этим изменятся схемы некоторых маршрутов общественного транспорта

В Николаеве на три дня перекроют часть Центрального проспекта, в связи с этим изменятся схемы некоторых маршрутов общественного транспорта

На Николаевщине за прошедшие сутки проведено 122 проверки по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантин

На Николаевщине за прошедшие сутки проведено 122 проверки по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантин

В Николаеве почтили память защитников Донецкого аэропорта — знаменитых «киборгов»

В Николаеве почтили память защитников Донецкого аэропорта — знаменитых «киборгов»

Эпидемическая ситуация по Николаевской области: показатель заболеваемости COVID-19 превышает норму почти в девять раз

Эпидемическая ситуация по Николаевской области: показатель заболеваемости COVID-19 превышает норму почти в девять раз

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » В Николаеве на три дня перекроют часть Центрального проспекта, в связи с этим изменятся схемы некоторых маршрутов общественного транспорта

В Николаеве на три дня перекроют часть Центрального проспекта, в связи с этим изменятся схемы некоторых маршрутов общественного транспорта

В Николаеве на три дня перекроют часть Центрального проспекта, в связи с этим изменятся схемы некоторых маршрутов общественного транспорта
0

Как сообщается на сайте Николаевского городского совета, в Николаеве с 22.01.2021 по 24.01.2021 в связи с проведением реконструкции самотечного коллектора по ул. Малой Морской и перекрытием движения транспортных средств по ул. Центральном на перекрестке с ул. Малой Морской в ​​направлении ул. Садовой (не четная сторона) городской пассажирский транспорт общего пользования будет осуществлять перевозки пассажиров по следующим схемам движения:

Схема движения городских автобусных маршрутов общего пользования по ул. Центральном в сторону ул. садовой:

          — пр-т. Центральный — ул. Московская — ул. Чкалова — ул. Садовая — пр-т. Центральный

 Схема движения городских троллейбусных маршрутов общего пользования:

 Направление движения троллейбусных маршрутов № 2, 5 из мкр. намыв:

          — пр-т. Центральный — ул. Пушкинская — ул. Большая Морская — ул. Садовая — пр-т. Центральный.

Направление движения троллейбусного маршрута № 9 с мкр. северный:

           — пр-т. Героев Украины — ул. Пушкинская — ул. Большая Морская — ул. Садовая — пр-т. центральный

 Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заблаговременно планировать маршрут передвижения по городу.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине за прошедшие сутки проведено 122 проверки по выявлению объектов, работающих с нарушениями условий карантин

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами

В Николаеве провели экскурсию со смартфоном, сканируя таблички с QR-кодами