В связи с продолжением реконструкции коллектора на улице Малой Морской будет перекрыто движение транспортных средств по проспекту Центральному (на перекрестке с улицей Малой Морской в направлении улицы Соборной, четная сторона).
Городской пассажирский транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров по следующим схемам движения:
Городские автобусные маршруты общего пользования по проспекту Центральному в сторону улицы Соборной: проспект Центральный — улица Гражданская — улица Шевченко — улица Шнеерсона — проспект. Центральный.
Городские троллейбусные маршруты общего пользования:
- Троллейбусный маршрут № 2 ст. Николаев-грузовой: проспект Центральный — улица Садовая — улица Большая Морская — улица Пушкинская — проспект Центральный
- Троллейбусный маршрут № 5 с улицы Строителей: Херсонское шоссе — проспект Центральный — улица Большая Морская — улица Пушкинская — проспект Центральный
Ограничения будут действовать с 26 до 28 февраля 2021 года (включительно).
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