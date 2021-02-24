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Главная страница » Blog » Главная » В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте

В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте

В Николаеве на три дня перекроют движение Центральном проспекте
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В связи с продолжением реконструкции коллектора на улице Малой Морской будет перекрыто движение транспортных средств по проспекту Центральному (на перекрестке с улицей Малой Морской в ​​направлении улицы Соборной, четная сторона).

Городской пассажирский транспорт будет осуществлять перевозки пассажиров по следующим схемам движения:

Городские автобусные маршруты общего пользования по проспекту Центральному в сторону улицы Соборной: проспект Центральный — улица Гражданская — улица Шевченко — улица Шнеерсона — проспект. Центральный.

Городские троллейбусные маршруты общего пользования:

  • Троллейбусный маршрут № 2 ст. Николаев-грузовой: проспект Центральный — улица Садовая — улица Большая Морская — улица Пушкинская — проспект Центральный
    ﻿
  • Троллейбусный маршрут № 5 с улицы Строителей: Херсонское шоссе — проспект Центральный — улица Большая Морская — улица Пушкинская — проспект Центральный
    ﻿

Ограничения будут действовать с 26 до 28 февраля 2021 года (включительно).

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Алина Сидорова

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