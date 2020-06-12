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Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве на взятке задержали чиновника администрации Ингульского района

В Николаеве на взятке задержали чиновника администрации Ингульского района

В Николаеве на взятке задержали чиновника администрации Ингульского района
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В Николаеве при получении взятки задержали начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ингульского района. Размер взятки составил 82,6 тыс. гривен.

В Николаеве на взятке задержали чиновника администрации Ингульского района

В Николаеве за получение взятки задержали главного инспектора Черноморского рыбоохранного патруля

Чиновник через посредника требовал и получил указанную сумму от местного предпринимателя за подписание договора о предоставлении услуг по дезинфекции остановок общественного транспорта на территории Ингульского района Николаева и гарантирования беспрепятственного подписания актов приема выполненных работ.

В Николаеве на взятке задержали чиновника администрации Ингульского района

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, уголовное производство открыли по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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Алина Сидорова

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