В Николаеве при получении взятки задержали начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ингульского района. Размер взятки составил 82,6 тыс. гривен.

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Чиновник через посредника требовал и получил указанную сумму от местного предпринимателя за подписание договора о предоставлении услуг по дезинфекции остановок общественного транспорта на территории Ингульского района Николаева и гарантирования беспрепятственного подписания актов приема выполненных работ.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, уголовное производство открыли по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

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