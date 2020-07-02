С 1 июля в соответствии со статьей 141 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении», постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавируса SARS-СоV2» и других законодательных документов на базе воинской части 3039 Национальной гвардии Украины начато лабораторное тестирование личного состава методом ИФА (иммуно-ферментного анализа). Об этом сообщает отдел по работе с личным составом воинской части 3039.

Тестирование проводится силами опытных медицинских работников Государственного учреждения территориального медицинского объединения Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области и медицинского пункта воинской части 3039.

«Поскольку, личный состав воинской части 3039 активно привлекается к проведению карантинных мероприятий в Николаеве, было принято решение начать тестирование военнослужащих методом ИФА. Тестирование позволяет быстро выявить и установить возможность и степень инфицирования и своевременно провести противоэпидемические мероприятия и тем самым сохранить здоровье личного состава, их близких и воинского коллектива в целом », — подчеркнул и.о. начальника медицинской службы капитан Константин Янишевский.