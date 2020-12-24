С целью обеспечения охраны хвойных насаждений в предновогодний период, предупреждения случаев незаконных вырубок леса правоохранители совместно с представителями лесного хозяйства и экологической инспекции проводят рейды.

За подобные действия предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Незаконная вырубка хвойных в лесах, повлекшая существенный ущерб (в размере 10 тыс. гривен), их вырубка в заповедниках или на территориях природно-заповедного фонда может быть уголовно наказуема — до семи лет лишения свободы.

Лицам, продающим елки без разрешительных документов грозит наказание в виде штрафа на сумму от 17 до 255 гривен с конфискацией хвойных. В случае, если при продаже елок отсутствуют документы на осуществление предпринимательской деятельности, составляется админпротокол по ст. 164 КУоАП с конфискацией предметов торговли. Кроме того, предусмотрен штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Для тех, кто продает хвойные с нарушением правил благоустройства (засорения, загрязнения мест общего пользования), Административным кодексом также предусмотрен штраф.

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