В Николаеве начали устанавливать информационные таблички с информацией о достопримечательности города. 15 табличек, которые разместятся на архитектурных объектах и ​​улицах, с помощью QR-кодов должны связать между собой разные уголки города в единый инновационный маршрут .

Первые две стелы уже установили на Соборной площади и на улице Соборной в районе проспекта Центрального. Вскоре такие таблички появятся на 8 Причале, Николаевской обсерватории, музеях города и других объектах.

QR-коды можно просканировать и прочитать информацию о каком-то историческом здании, его истории, какие-то интересные факты, посмотреть весь туристический маршрут. Информация на табличках будет доступна на украинском, английском и на русском на сайте. Для людей с недостатками зрения информация будет доступна шрифтом Брайля. Кроме того, просканировав с помощью смартфона QR-код, можно будет послушать аудиогид, — говорит сотрудник Агентства развития Николаева, один из инициаторов проекта Евгений Гомонюк.

Николаевская обсерватория может стать объектом «Большого строительства»

Оцифрованные акварели николаевского музея оказались эскизами известных картин