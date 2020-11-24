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Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район

В Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район

В Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район
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На проспекте Богоявленском начали устанавливать опоры для троллейбусной контактной сети в рамках проекту прокладки троллейбусной линии в Корабельный район. Это первая очередь строительства.

Первые опоры устанавливают на участке проспекта Богоявленского в районе ул. 295 Стрелковой дивизии.

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С обеих сторон проспекта будут размещены специальные опоры, которые будут служить как для освещения, так и для прокладки контактной троллейбусной линии. В этом году планируем завершить эти работы на всем участке до ул ицы Космонавтов, также смонтируем новое LED-освещения, — говорит Сергей Коренев.

Как ранее рассказывал Николаевский городской голова Александр Сенкевич, новая троллейбусная линия длиной более восьми километров будет пролегать от международного автовокзала до Жуковского кольца. В рамках реализации этой инициативы предусмотрена реконструкция тяговой подстанции №10 в районе улицы Космонавтов и строительство новой в районе ТЦ «Таврия В». Для удобства горожан на маршруте построят 16 остановок общественного транспорта, благоустроят прилегающую территорию и установят ограждение. Чтобы движение транспорта было безопасным в ночное время, запланировано установление 240 современных фонарей.

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Алина Сидорова

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