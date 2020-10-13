12 октября на территории городского спорткомплекса «Заря» прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Николаева по футболу-2020.



Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

фото Николаевского городского совета

Чемпионата Николаева по футболу стартовал в июне этого года, в нем приняли участие 25 команд. За более чем 3 месяца футболисты сыграли почти 170 матчей. В рамках турнира победители определялись в трех лигах: Высшей, Первой, Второй.



фото Николаевского городского совета

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В итоге команды в турнирной таблице расположились следующим образом.



Высшая лига:

1 место — Orexim

1 место — Orexim 2 место — Вороновка

2 место — Вороновка 3 место — Васт Каскад

Первая лига:

1 место — Ольвия

1 место — Ольвия 2 место — Варваровка-2

2 место — Варваровка-2 3 место — Лия

Вторая лига:

1 место — Варус

1 место — Варус 2 место — Марка Малицкого

2 место — Марка Малицкого 3 место — Юшк.