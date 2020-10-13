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Главная страница » Blog » Спорт » В Николаеве наградили победителей Чемпионата по футболу-2020

В Николаеве наградили победителей Чемпионата по футболу-2020

В Николаеве наградили победителей Чемпионата по футболу-2020
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12 октября на территории городского спорткомплекса «Заря» прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Николаева по футболу-2020.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

2020 10 13 fut1 1024x683 - В Николаеве наградили победителей Чемпионата по футболу-2020
фото Николаевского городского совета

Чемпионата Николаева по футболу стартовал в июне этого года, в нем приняли участие 25 команд. За более чем 3 месяца футболисты сыграли почти 170 матчей. В рамках турнира победители определялись в трех лигах: Высшей, Первой, Второй.

  • 2020 10 13 fut3 683x1024 - В Николаеве наградили победителей Чемпионата по футболу-2020
  • 2020 10 13 fut2 683x1024 - В Николаеве наградили победителей Чемпионата по футболу-2020
фото Николаевского городского совета

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В итоге команды в турнирной таблице расположились следующим образом.

Высшая лига:

  • 1 место — Orexim
  • 2 место — Вороновка
  • 3 место — Васт Каскад

Первая лига:

  • 1 место — Ольвия
  • 2 место — Варваровка-2
  • 3 место — Лия

Вторая лига:

  • 1 место — Варус
  • 2 место — Марка Малицкого
  • 3 место — Юшк.
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Алина Сидорова

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