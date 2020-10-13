12 октября на территории городского спорткомплекса «Заря» прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Николаева по футболу-2020.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.
Чемпионата Николаева по футболу стартовал в июне этого года, в нем приняли участие 25 команд. За более чем 3 месяца футболисты сыграли почти 170 матчей. В рамках турнира победители определялись в трех лигах: Высшей, Первой, Второй.
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В итоге команды в турнирной таблице расположились следующим образом.
Высшая лига:
- 1 место — Orexim
- 2 место — Вороновка
- 3 место — Васт Каскад
Первая лига:
- 1 место — Ольвия
- 2 место — Варваровка-2
- 3 место — Лия
Вторая лига:
- 1 место — Варус
- 2 место — Марка Малицкого
- 3 место — Юшк.