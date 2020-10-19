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Главная страница » Blog » Власть » В Николаеве наградили победителей фестиваля «Движение продлевает молодость»

В Николаеве наградили победителей фестиваля «Движение продлевает молодость»

В Николаеве наградили победителей фестиваля «Движение продлевает молодость»
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18 октября на территории санатория «Ингул» состоялось награждение победителей фестиваля «Движение продлевает молодость».

121693218 2625030937809804 4117727818188088591 o 1024x684 - В Николаеве наградили победителей фестиваля «Движение продлевает молодость»

Напомним, недавно в Николаеве стартовал фестиваль для людей элегантного возраста. Мероприятие организовано ОО «Образовательный центр «Университет третьего возраста» в рамках городской программы «Общественный бюджет». Оно предусматривало проведение спортивных соревнований, художественной самодеятельности, культурных мероприятий.

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Николаевцев почтенного возраста поздравил директор городского департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко. Он отметил, что на самом деле каждый участник фестиваля является победителем, ведь, несмотря на почтенный возраст, продолжает осваивать новые знания, демонстрировать активность в спорте и общественной жизни. Это очень важно.

121773043 2625030907809807 720210300494381929 o 1024x684 - В Николаеве наградили победителей фестиваля «Движение продлевает молодость»

После этого глава департамента труда и социальной защиты Сергей Василенко вместе с председателем ОО «Образовательный центр «Университет третьего возраста» Николаем Букачем вручили награды.

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Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

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Елена Кораб

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