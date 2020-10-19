18 октября на территории санатория «Ингул» состоялось награждение победителей фестиваля «Движение продлевает молодость».

Напомним, недавно в Николаеве стартовал фестиваль для людей элегантного возраста. Мероприятие организовано ОО «Образовательный центр «Университет третьего возраста» в рамках городской программы «Общественный бюджет». Оно предусматривало проведение спортивных соревнований, художественной самодеятельности, культурных мероприятий.

Николаевцев почтенного возраста поздравил директор городского департамента труда и социальной защиты населения Сергей Василенко. Он отметил, что на самом деле каждый участник фестиваля является победителем, ведь, несмотря на почтенный возраст, продолжает осваивать новые знания, демонстрировать активность в спорте и общественной жизни. Это очень важно.

После этого глава департамента труда и социальной защиты Сергей Василенко вместе с председателем ОО «Образовательный центр «Университет третьего возраста» Николаем Букачем вручили награды.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.