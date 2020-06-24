Благотворительный фонд «Центр социальных программ» Николаевского глиноземного завода стал победителем регионального конкурса «Благотворительная Николаевщина – 2019» в номинации «Благотворительность в социальной сфере». Конкурс проводился с целью определить лучших благотворителей, меценатов и волонтеров, которые реализовали в Николаевской области важные благотворительные проекты, а также публично стимулировать их к распространению эффективных благотворительных практик.

Организатором конкурса выступила Ассоциация благотворителей Украины, которая 13 лет подряд проводит конкурс на всеукраинском уровне. Региональный этап национального конкурса «Благотворительная Николаевщина» проводился во второй раз.

В течение нескольких месяцев экспертная комиссия оценивала благотворительную деятельность меценатов Николаевщины за 2019 год.

Победителей наградили в трех номинациях. Среди лучших и Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ» НГЗ, который был признан лучшим в номинации «Благотворительность в социальной сфере».

«Нам приятно, что уже который год нашу деятельность высоко отмечают на Всеукраинском уровне. Мы действительно проделали большую работу – это организация грантового конкурса, поддержка социальных учреждении города и области. Инвестиции в социальные учреждения составили около 6 млн. грн. Все наши проекты абсолютно открыты, траты прозрачны, а главное их конечная цель – улучшение уровня жизни людей в нашем регионе», — говорит руководитель НБФ «Центр социальных программ» НГЗ Алена Ожема.

Как отметили организаторы, на конкурс была подана 41 заявка от благотворительных и общественных организаций, представителей бизнеса, ученических коллективов, общественников и волонтёров региона.

«Замечательно, что сегодня у нашего региона так много неравнодушных предприятий, фондов, людей, организаций и даже школьников. Это значит, что совместными усилиями мы шаг за шагом делаем наш город и нашу область лучше. А мы в свою очередь, безусловно, будем продолжать реализацию социальных проектов в нашем регионе», — отметила Алена Ожема.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Благотворительная Николаевщина – 2019» состоялась в летнем дворике русского театра. Кроме общественного признания и диплома, НБФ «Центр социальных программ» получил уникальную награду – керамическую статуэтку «Ангел добра», декорированную национальным орнаментом и украшенную янтарем.