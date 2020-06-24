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В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ

В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ
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Благотворительный фонд «Центр социальных программ» Николаевского глиноземного завода стал победителем регионального конкурса «Благотворительная Николаевщина – 2019» в номинации «Благотворительность в социальной сфере». Конкурс проводился с целью определить лучших благотворителей, меценатов и волонтеров, которые реализовали в Николаевской области важные благотворительные проекты, а также публично стимулировать их к распространению эффективных благотворительных практик.

Организатором конкурса выступила Ассоциация благотворителей Украины, которая 13 лет подряд проводит конкурс на всеукраинском уровне. Региональный этап национального конкурса «Благотворительная Николаевщина» проводился во второй раз.

vlcsnap 2020 06 24 10h56m55s106 1024x581 - В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ

В течение нескольких месяцев экспертная комиссия оценивала благотворительную деятельность меценатов Николаевщины за 2019 год.

Победителей наградили в трех номинациях. Среди лучших и Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ» НГЗ, который был признан лучшим в номинации «Благотворительность в социальной сфере».

vlcsnap 2020 06 24 10h59m58s392 1024x581 - В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ

«Нам приятно, что уже который год нашу деятельность высоко отмечают на Всеукраинском уровне. Мы действительно проделали большую работу – это организация грантового конкурса, поддержка социальных учреждении города и области. Инвестиции в социальные учреждения составили около 6 млн. грн. Все наши проекты абсолютно открыты, траты прозрачны, а главное их конечная цель – улучшение уровня жизни людей в нашем регионе»,  — говорит руководитель НБФ «Центр социальных программ» НГЗ Алена Ожема.

vlcsnap 2020 06 24 10h56m31s414 1024x581 - В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ

Как отметили организаторы, на конкурс была подана 41 заявка от благотворительных и общественных организаций, представителей бизнеса, ученических коллективов, общественников и волонтёров региона.

vlcsnap 2020 06 24 10h57m59s017 1024x581 - В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ

 «Замечательно, что сегодня у нашего региона так много неравнодушных предприятий, фондов, людей, организаций и даже школьников. Это значит, что совместными усилиями мы шаг за шагом делаем наш город и нашу область лучше. А мы в свою очередь, безусловно, будем продолжать реализацию социальных проектов в нашем регионе», — отметила Алена Ожема.

vlcsnap 2020 06 24 11h01m18s829 1024x581 - В Николаеве наградили победителей конкурса «Благотворительная Николаевщина»: в числе номинантов традиционно ЦСП НГЗ

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Благотворительная Николаевщина – 2019» состоялась в летнем дворике русского театра. Кроме общественного признания и диплома, НБФ «Центр социальных программ» получил уникальную награду – керамическую статуэтку «Ангел добра», декорированную национальным орнаментом и украшенную янтарем.

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Елена Кораб

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