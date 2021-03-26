Аккаунт, который продавал пропуска на проезд в общественном транспорте — удален с торговой платформы. Об этом сообщает департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

Он был новый и есть два варианта того, кому он был нужен. Или это «очень метко» созданный новостной повод. Но это фальстарт. Проезд по пропускам еще не введен. Или кто-то из людей, которые оформляют на своем предприятии пропуска, решил таким образом подзаработать. Но это тоже неудачная мысль. Мы мониторим такие случаи. Будем проводить контрольные закупки. Если это пропуск будет относиться к какому-то предприятию, то будем аннулировать все пропуска сотрудников. Поэтому, руководители должны привлекать к оформлению ответственных людей. Выявление откровенных подделок повлечет за собой заявление в полицию. — прокомментировал директор департамента Андрей Ермолаев.