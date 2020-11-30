Сегодня Понедельник, 30 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В Николаеве нашли убитой супружескую пару

В Николаеве нашли убитой супружескую пару

Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время

Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время

Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты Николаевщины свыше 3,9 млн грн транспортного налога

Владельцы элитных авто уплатили в местные бюджеты Николаевщины свыше 3,9 млн грн транспортного налога

В Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев COVID-19, один человек умер

В Николаевской области зарегистрировано 450 новых случаев COVID-19, один человек умер

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » В Николаеве нашли убитой супружескую пару

В Николаеве нашли убитой супружескую пару

В Николаеве нашли убитой супружескую пару
0

Тела погибших обнаружила дочь, пришедшая проведать своих родителей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение от женщины о том, что она обнаружила в доме своих родителей, которых пришла проведать, без признаков жизни, поступило в полицию 29 ноября.

Осмотрев тела погибших, полицейские предварительно установили, что вероятно 58-летний мужчина нанес огнестрельное ранение своей 46-летней жене, а потом застрелился.

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”, как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

Для установления окончательной причины смерти тела, а также пистолет из которого были произведены выстрелы будут направлены на проведение экспертизы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии. Следствие продолжается.

На одесской трассе столкнулись Ford и Daewoo, 4 пострадавших в больнице

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Две новые семейные амбулатории откроют в Николаеве в ближайшее время

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»