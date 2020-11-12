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Главная страница » Blog » Происшествия » В Николаеве неизвестный “заминировал” апелляционный суд

В Николаеве неизвестный «заминировал» апелляционный суд

В Николаеве неизвестный «заминировал» апелляционный суд
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12 ноября, около 9:40 в апелляционный суд на улице 68 Десантников в Николаеве, позвонил неизвестный и сказал, что здание заминировано, сообщает ГУНП в Николаевской области.

Взрывотехники и кинолог со служебной собакой, а также следственно-оперативная группа тщательно осмотрели помещения и прилегающую территорию суда. На место происшествия вызвали спасателей и медиков. Сотрудников и всех посетителей эвакуировали.

Ночная авария на ПГУ в Николаеве: один водитель в тяжелом состоянии, второй — скрылся с места происшествия

Каких-либо предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, правоохранители не обнаружили.

Предварительно событие квалификовали по ч 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Неизвестного, который сообщил о заминировании, сейчас разыскивает полиция.

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Алина Сидорова

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