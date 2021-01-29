Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором водитель совершил наезд на патрульную полицейскую при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

В четверг, 28 января, в 20:40 возле дома. № 22 по улице Крылова в Заводском районе Николаева водитель автомобиля Nissan Micra совершил наезд на сотрудника патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей, а именно общалась с другим водителем, нарушившим правила дорожного движения.

После наезда водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан коллегами потерпевшей. 40-летний водитель имел явные признаки опьянения, а также в ходе общения с полицейскими начал оказывать им сопротивление.

21-летняя сержант патрульной полиции с телесными повреждениями доставлена ​​в больницу.

Сейчас событие квалифицировано по ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Кроме ответственности за совершение ДТП злоумышленник будет отвечать за сопротивление полицейскому и нанесения телесных повреждений, чему также будет дана правовая квалификация.

Продолжается расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.