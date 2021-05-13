Сегодня Четверг, 13 мая, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

2021 03 02 abramenko 600x400 - В Николаевской ОГА говорили о будущем фристайла

В Николаевской ОГА говорили о будущем фристайла

185163704 2781842838795279 2056849047192942714 n 600x400 - Воспитанники детской музыкальной школы №5 победили в Международном конкурсе-фестивале

Воспитанники детской музыкальной школы №5 победили в Международном конкурсе-фестивале

heart 3689233 1280 600x400 - С 1 июня в Украине начнется первый этап введения электронных больничных

С 1 июня в Украине начнется первый этап введения электронных больничных

2020 07 23 cnap 600x400 - В Николаеве обновляют перечень административных услуг

В Николаеве обновляют перечень административных услуг

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Общество » В Николаеве обновляют перечень административных услуг

В Николаеве обновляют перечень административных услуг

2020 07 23 cnap scaled - В Николаеве обновляют перечень административных услуг
0

13 мая в мэрии Николаева прошло совещание по приведению перечня административных услуг в соответствие с Гидом государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Во время совещания речь шла о том, что в период развития административных услуг каждая община в Украине шла своим путем, а каждое соответствующее министерство ставило свои задачи. Поэтому в нашем государстве сегодня нет единого подхода и одна и та же административная услуга в разных городах может называться и предоставляться иначе. В связи с этим Министерство цифровой трансформации Украины решило систематизировать все услуги, предоставляемые общинами, и подготовило единый перечень.

Структурные подразделения городского совета провели анализ, по итогам работы для ЦПАУ разработали соответствующие рекомендации. Когда будет подготовлен новый перечень административных услуг, его вынесут на рассмотрение городского совета.

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Внимание! Экологический налог
Next post С 1 июня в Украине начнется первый этап введения электронных больничных

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dija 600x400 - Украинцев просят не использовать «Дію» для фото животных, детей и селфи

Украинцев просят не использовать «Дію» для фото животных, детей и селфи

1792402671845 n 600x400 - Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

Беспрецедентный случай: сессия Николаевского облсовета впервые прошла по видео-связи

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской