13 мая в мэрии Николаева прошло совещание по приведению перечня административных услуг в соответствие с Гидом государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Во время совещания речь шла о том, что в период развития административных услуг каждая община в Украине шла своим путем, а каждое соответствующее министерство ставило свои задачи. Поэтому в нашем государстве сегодня нет единого подхода и одна и та же административная услуга в разных городах может называться и предоставляться иначе. В связи с этим Министерство цифровой трансформации Украины решило систематизировать все услуги, предоставляемые общинами, и подготовило единый перечень.
Структурные подразделения городского совета провели анализ, по итогам работы для ЦПАУ разработали соответствующие рекомендации. Когда будет подготовлен новый перечень административных услуг, его вынесут на рассмотрение городского совета.
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