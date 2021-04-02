Из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с ростом заболеваемости коронавирусом, региональная и городская комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС ближайшее время примут ряд решений о введении дополнительных карантинных мероприятий.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в социальных сетях.
В эту пятницу состоится внеочередное заседание региональной и городской комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам городского головы, рассмотрят решение об ограничении работы общественного транспорта.
Об обучении
Детские сады продолжают работать, но принимают детей у тех родителей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Родители, которые в отпуске по возможности оставляют детей дома.
Старшие классы (5-11) после каникул возвращаются на дистанционное обучение.
Начальная школа (1-4 классы) после каникул до 11 апреля тоже будет учиться дистанционно.
125