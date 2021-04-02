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Главная страница » Blog » Общество » В Николаеве общественный транспорт будет ходить только в определенные часы

В Николаеве общественный транспорт будет ходить только в определенные часы

marshrutka - В Николаеве общественный транспорт будет ходить только в определенные часы
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Из-за сложной эпидемической ситуации, связанной с ростом заболеваемости коронавирусом, региональная и городская комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС ближайшее время примут ряд решений о введении дополнительных карантинных мероприятий.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в социальных сетях.

Николаевщина остается в «красной зоне». Сегодня МЗ обновило показатели, в нашей области превышен эпидпорог почти на 20%, показатель уровня госпитализации составляет более 108 человек на 100 тыс. Населения при норме до 60. Загруженность кроватей с кислородом составляет почти 70%, при норме до 65%, — отметил мэр .

В эту пятницу состоится внеочередное заседание региональной и городской комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам городского головы, рассмотрят решение об ограничении работы общественного транспорта.

С этой субботы, 3 апреля, транспорт будет работать с 6:30 до 09:00 и с 16:30 до 19:00. При этом для проезда надо обязательно иметь не только пропуск, но и документы, удостоверяющие личность. В другое время общественный транспорт не будет ходить.

Об обучении

Детские сады продолжают работать, но принимают детей у тех родителей, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Родители, которые в отпуске по возможности оставляют детей дома.

Старшие классы (5-11) после каникул возвращаются на дистанционное обучение.

Начальная школа (1-4 классы) после каникул до 11 апреля тоже будет учиться дистанционно.

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Алина Сидорова

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