ЧП произошло 4 декабря ночью, на линию «102» позвонил охранник хлебзавода, мужчина услышал посторонние звуки из офиса

предприятия. Придя туда, увидел открытый пустой сейф и убегающих с места преступления несколько человек в темной одежде.

Грабители попали внутрь, сломав решетку и отжав оконную раму. Из сейфа забрали более 65 тысяч гривен и скрылись.

По данному факту следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 УК «Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище». Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кому известна информация об обстоятельствах указанного преступления, или любые другие сведения, которые могут оказаться полезными в расследовании, обратиться к Корабельного отдела полиции по адресу: ул. Янтарная, 64 или звонить (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.

Напомним, несколько недель назад в Николаеве уже осуществлялась попытка ограбить хлебзавод, тогда воры не смогли вскрыть сейф.