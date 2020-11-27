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В Николаеве онлайн-мошенница под видом продажи одежды в интернете обманула более 600 граждан

В Николаеве онлайн-мошенница под видом продажи одежды в интернете обманула более 600 граждан
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Злоумышленница создавала страницы в соцсети, где продавала одежду, которой не было в наличии. От покупателей женщина получала полную предоплату за товар, а после поступления средств блокировала клиентов и не выходила на связь. За такие действия ей грозит до восьми лет за решеткой.

kibbber 909x1024 - В Николаеве онлайн-мошенница под видом продажи одежды в интернете обманула более 600 граждан

25 ноября сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области Департамента киберполиции НПУ совместно со следователями Ингульского отдела полиции по процессуального руководства прокуратуры пресекли деятельность онлайн-мошенницы.

kiber2 768x1024 - В Николаеве онлайн-мошенница под видом продажи одежды в интернете обманула более 600 граждан

В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы в областном центре правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, на которых установлено наличие учетных записей, подтверждающих факты преступной деятельности, сим-карты разных операторов, банковские карточки, заметки с записями. Вещественные доказательства будут направлены на экспертизу.

kiber3jpg 768x1024 - В Николаеве онлайн-мошенница под видом продажи одежды в интернете обманула более 600 граждан

Для конспирации мошенница более одиннадцати раз в социальной сети меняла названия своих нескольких интернет-магазинов, которые насчитывали от семи до тринадцати тысяч подписчиков. Для того, чтобы заинтересовать покупателей, женщина периодически меняла ассортимент и продавала товар по значительно сниженным ценам, а тех клиентов, которые писали негативные отзывы о ее бизнеса — удаляла и блокировала.

kiber.6jpg 1024x768 - В Николаеве онлайн-мошенница под видом продажи одежды в интернете обманула более 600 граждан

По предварительным данным таким образом злоумышленница в социальной сети обманула более 600 граждан из разных регионов Украины. Сейчас полицейские устанавливают окончательную количество пострадавших и сумму нанесенного им ущерба.

По данному факту проводится досудебное расследование, начатое по признакам ч. 3 ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас уже собрана доказательная база и готовятся материалы для вручения злоумышленницы подозрения.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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