18 марта состоялось третье заседание конкурсной комиссии по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества на выполнение городской программы «Молодежная политика» на 2019-2021 годы, которым оказывается финансовая поддержка за счет бюджетных средств. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Николаевского городского совета.

Члены Конкурсной комиссии из 19 конкурсных предложений поддержали 16.

Победителей конкурса:

Проект «Счастливый в своей профессии: психолого-педагогическая адаптация молодых педагогов от ОО« Институт развития образовательных инициатив «Синергия» — 946 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 15 041,00 грн;

Проект «Счастливый в своей профессии: психолого-педагогическая адаптация молодых педагогов от ОО« Институт развития образовательных инициатив «Синергия» — 946 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 15 041,00 грн; Проект «Витовские игры» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 926 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 10 000,00 грн;

Проект «Витовские игры» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 926 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 10 000,00 грн; Проект «Школа муниципального права» от ОО «Центр политического обучения» — 904 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 6 195,00 грн;

Проект «Школа муниципального права» от ОО «Центр политического обучения» — 904 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 6 195,00 грн; Проект Фестиваль занимательной науки «Дискавери фест» от ОО «Николаевский исследовательско-аналитический центр» — 859 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 9 480,00 грн;

Проект Фестиваль занимательной науки «Дискавери фест» от ОО «Николаевский исследовательско-аналитический центр» — 859 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 9 480,00 грн; Проект «СТУК николаевских сердец» от ОО «Федерация любительских николаевских театров — ФАМТ» — 856 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 10 000,00;

Проект «СТУК николаевских сердец» от ОО «Федерация любительских николаевских театров — ФАМТ» — 856 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 10 000,00; Проект Молодежный фестиваль уличных культур и видов спорта «Skills — Скилз» от ОО «Николаевский исследовательско-аналитический центр» — 846 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 23 080,00 грн;

Проект Молодежный фестиваль уличных культур и видов спорта «Skills — Скилз» от ОО «Николаевский исследовательско-аналитический центр» — 846 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 23 080,00 грн; Проект «Уроки парламентаризма» Мы — законодатели » от ОО « Центр молодежной деятельности » — 829 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 4 345,00 грн;

Проект «Уроки парламентаризма» Мы — законодатели » от ОО « Центр молодежной деятельности » — 829 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 4 345,00 грн; Проект «Поход в долину скифских царей» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 817 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 13 450,00 грн;

Проект «Поход в долину скифских царей» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 817 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 13 450,00 грн; Проект «Ярмарка-квест « Мама, папа, я — счастливая семья » от ОО « Рассвет мечты »- 789 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 6 321,00 грн;

Проект «Ярмарка-квест « Мама, папа, я — счастливая семья » от ОО « Рассвет мечты »- 789 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 6 321,00 грн; Проект «Фестиваль« ЭКОМ »от ОО « Бизнес Трансформация » — 778 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 21 522,00 грн;

Проект «Фестиваль« ЭКОМ »от ОО « Бизнес Трансформация » — 778 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 21 522,00 грн; Проект «Клуб ОБЩЕСТВЕННЫХ дебатов» от ОО «ГОРОД 2050» — 769 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 6 300,00 грн;

Проект «Клуб ОБЩЕСТВЕННЫХ дебатов» от ОО «ГОРОД 2050» — 769 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 6 300,00 грн; Проект «Николаев — город туристический» от ОО «Центр политического обучения» — 716 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 35 000,00 грн;

Проект «Николаев — город туристический» от ОО «Центр политического обучения» — 716 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 35 000,00 грн; Проект «Экономическое образование для молодежи города» от ОО «Правозащитное объединение « Ты же юрист » — 715 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 7 835,00 грн;

Проект «Экономическое образование для молодежи города» от ОО «Правозащитное объединение « Ты же юрист » — 715 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 7 835,00 грн; Проект «Турнир по современному спортивному мечу боя» от ОО «Правозащитное объединение « Ты же юрист » — 705 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 11 000,00 грн;

Проект «Турнир по современному спортивному мечу боя» от ОО «Правозащитное объединение « Ты же юрист » — 705 баллов. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 11 000,00 грн; Проект «Экопросветительский проект: спасение парка Дружба-зеленого сокровища Николаева» от ОО «Кинбурн» — 704 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 10 000,00 грн;

Проект «Экопросветительский проект: спасение парка Дружба-зеленого сокровища Николаева» от ОО «Кинбурн» — 704 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 10 000,00 грн; Проект «Здоровое поколение» от ОО «Спортивный Корпус Николаев» — 642 балла. Финансовая поддержка за счет бюджетных средств 5 000,00 грн

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Общая сумма финансовой поддержки проектов за счет бюджетных средств в первом конкурсе 2021 составляет 194 569,00 гривен.

Проекты, которые не были поддержаны конкурсной комиссией:

Проект «Тропа» от ОО «Николаевский клуб путешественников» — 706 баллов

Проект «Тропа» от ОО «Николаевский клуб путешественников» — 706 баллов Проект «Эко-отдых» от ОО «Развитие Украины» — 643 балла

Проект «Эко-отдых» от ОО «Развитие Украины» — 643 балла Проект «Защита дикой природы глазами молодежи» от ОО «Кинбурн» — 605 баллов

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Заметим, что во время заседания Конкурсной комиссии было принято решение о реализации проектов только при соблюдении противоэпидемических мероприятий, а в случае изменения условий карантина (усиление карантина) организаторы мероприятия обязуются переформатировать проведения мероприятий.