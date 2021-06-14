Завершился конкурс по выбору извозчиков бытовых отходов в 4 районах Николаева.

Неделя ушла на то, чтобы изучить предоставленную документацию и выездом на место дислокации фирм-претендентов, убедиться в их способности предоставлять населению услугу качественно и эффективно. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского горсовета.

Единогласным решением членов конкурсной комиссии извозчиком ТБО в Корабельном районе на ближайшие 10 лет избран КП «Горизонт-ГКП».

Лучшее предложение по обслуживанию Ингульского и Центрального районов поступило от КП «Николаевкоммунтранс».

КП «Николаевкоммунтранс» также будет работать и в Заводском районе — других желающих на него не нашлось, поэтому договор с извозчиком будет подписан только на 1 год.

Надеемся, извозчики мусора понимают ответственность, которая ложится на их плечи — теперь чистота на улицах нашего города зависит от их профессионализма, оперативности и добросовестности. Ближайшие 10 лет они должны продемонстрировать городу и его жителям не только эффективную работу, но и воплощение в жизнь инвестиционной программы, наличие и перспективность которой была одним из важных критериев при определении победителей конкурса. Городская власть, со своей стороны, будет контролировать, чтобы извозчики выполняли все условия договора. Контролировать качество выполнения работ призываем и горожан. Контролировать их … и следить за собой, чтобы собственным примером демонстрировать любовь к порядку в нашем городе — заместитель Николаевского городского головы-директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев.