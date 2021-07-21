В Николаеве работают 14 пунктов прививок, расположенных в семейных амбулаториях, кроме того, открыто 3 центра для массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает городское управление здравоохранения.

По состоянию на 20 июля 2021 года в Николаеве вакцинировали 58 971 человека. Это 15% взрослого населения, проживающего в городе.

Первую дозу вакцины получили 39 284 человека, две дозы — 19 687 человек. В то же время в целом в Украине привито 9,8% населения.

Напоминаем адреса Центров массовой вакцинации:

ул. Шоссейная, 128 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи № 3;

ул. Шоссейная, 128 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи № 3; ул. Космонавтов, 126 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи №2 »;

ул. Космонавтов, 126 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи №2 »; ул. Киевская, 3 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи