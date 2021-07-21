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Главная страница » Blog » Минздрав » В Николаеве от коронавируса привили 15% взрослого населения, – данные горздрава

В Николаеве от коронавируса привили 15% взрослого населения, — данные горздрава

vakcina registracija - В Николаеве от коронавируса привили 15% взрослого населения, - данные горздрава
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В Николаеве работают 14 пунктов прививок, расположенных в семейных амбулаториях, кроме того, открыто 3 центра для массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает городское управление здравоохранения.

По состоянию на 20 июля 2021 года в Николаеве вакцинировали 58 971 человека. Это 15% взрослого населения, проживающего в городе.

Первую дозу вакцины получили 39 284 человека, две дозы — 19 687 человек. В то же время в целом в Украине привито 9,8% населения.

Напоминаем адреса Центров массовой вакцинации:

  • ул. Шоссейная, 128 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи № 3;
  • ул. Космонавтов, 126 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи №2 »;
  • ул. Киевская, 3 на базе Центра первичной медико-санитарной помощи
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Алина Сидорова

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