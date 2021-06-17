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Главная страница » Blog » Искусство » В Николаеве откроется выставка книжной иллюстрации

В Николаеве откроется выставка книжной иллюстрации

kruchinina - В Николаеве откроется выставка книжной иллюстрации
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На выставке свои работы представят николаевские художницы Татьяна Кручинина, Анна Сурган и Светлана Чебанова.

Выставка современной книжной иллюстрации, да еще и выполненной исключительно женщинами-художницами, — это чрезвычайное событие для культурной жизни Николаева. Небольшие выставки таких работ в библиотеках происходят регулярно, но на этот раз в одном помещении собраны иллюстрации трех художниц: Татьяны Кручининой, Анны Сурган и Светланы Чебановой, каждая из которых уже достаточно долго работает в этой особой области искусства, которое требует не только знания ремесла художника, но и определенной дисциплины воображения и чувствительности к тексту, ведь изображение должно вступить с текстом в особое «алхимическое» взаимодействие, чтобы произошла магия книги как художественно-литературного явления. И сейчас, когда физическая книга все больше вытесняется электронными версиями, бумажные издания должны становиться уникальными предметами, получить новый статус — художественных объектов. И в создании таких объектов не обойтись без помощи художников-иллюстраторов, спрос на работы которых растет во всем мире. Возможно, нас ждет новая золотой век книжной иллюстрации.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ: 18 июня в 17:00. В 18:00 посетителей выставки ждет презентация книги Александры Филоненко «Арабески и Сны», которую проиллюстрировала Татьяна Кручинина.

ГДЕ: Выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств Управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета (Никольская 54, вход с ул. Соборной). Зал работает с 11:00 до 18:00. Выходные: понедельник-вторник.

Выставка продлится с 18 июня по 4 июля.

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Алина Сидорова

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