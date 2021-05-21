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В Николаеве открылась фотовыставка «В объективе — Николаевщина многонациональная»

image.php 2 - В Николаеве открылась фотовыставка «В объективе - Николаевщина многонациональная»
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20 мая в Центральной городской библиотеке им. М.Л. Кропивницкого ко Дню славянской письменности и культуры состоялось открытие фотовыставки «В объективе — Николаевщина многонациональная» в рамках проекта «Николаев многонациональный».

Проект «Николаев многонациональный» — это проект о любви к своим национальным истокам, культурным корням, о любви к людям во всем их многообразии. Автор и инициатор воплощения в жизнь — николаевская фотохудожница Ольга Волкова.

В открытии фотовыставки приняли участие представители этнических сообществ области, широкий круг общественности города и представители управления культуры, национальностей и религий облгосадминистрации.

На выставке представлен ряд работ Ольги Волковой, которые передают культурные особенности и традиции разных народов, представители которых проживают на территории Николаевской области. В этих фотографиях нашли отражение красота и вдохновение, творчество и разнообразие этнических культур Николаевщины.

по информации управления культуры, национальностей и религий облгосадминистрации

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Алина Сидорова

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