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В Николаеве открылась выставка народного творчества «Блюдо — магическое полотно»

187273424 69923 n - В Николаеве открылась выставка народного творчества «Блюдо - магическое полотно»
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27 мая в Николаеве открылась областная выставка народного творчества «Блюдо — магическое полотно». Для выставочной экспозиции талантливые мастера Николаевщины подготовили более 160 творческих изделий из резьбы, художественной росписи, пирографии, гончарной керамики, лепки, витража, а также ткачества и вытынанки. Различные виды искусства объединила одна общая тема — декоративная тарелка. О разновидностях тарелок, их особенностях, магических свойствах, обереговых орнаментах, символике цветов и многом другом интересном вы узнаете посетив выставку.

Участники. Расписные тарелки с пышной петриковской росписью представили Алла Бондарева и Наталья Ракитина из Баштанской общины, а также Леся Сайковский и Людмила Гацура из города Николаева.

Уникальными таврийскими узорами украсила декоративные тарелки Любовь Паранюк из Куцурубской общины.

  • 16309148 n - В Николаеве открылась выставка народного творчества «Блюдо - магическое полотно»
  • 18722691164514 n - В Николаеве открылась выставка народного творчества «Блюдо - магическое полотно»
фото: страница Валентины Кривцовой в Фейсбук

Мастер по пирографии Михаил Карабутов выбрал для декора обереговые знаки-символы, а Лариса Хрусталь с помощью витражных орнаментов усилила красоту и особенность икон, которым она отводит центральное место в композиции.

Поражает своей творческой фантазией мастерица Татьяна Кравец из Березанской общины, которая представила для выставки плетеные тарелки. Елена Козявко из Баштанской общины, для создания своих работ выбрала оригинальную технику точечного рисунка. Людмила Острица из Новобугской общины, заполняет пространство тарелок монохромными расписными узорами.

Традиции украинского искусства сохранены и ярко отражены в резных работах Александра Рассолова — мастера по художественной обработке дерева, а также мастера гончарного дела Руслана Горбаня из Ольшанской общины.

18763167 n - В Николаеве открылась выставка народного творчества «Блюдо - магическое полотно»
фото: страница Валентины Кривцовой в Фейсбук

Место проведения выставки: Культурно-художественная локация «Етносвітлиця» Николаевского областного центра народного творчества и культурно-просветительной работы (ул. Адмиральская, 41). Выставка продлится до 29 июня.

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Алина Сидорова

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