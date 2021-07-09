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В Николаеве открылась выставка рисунков и живописи от арт-студии «Акварель»

vlcsnap 2021 07 09 15h29m50s675 - В Николаеве открылась выставка рисунков и живописи от арт-студии
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Арт-студия «Акварель» приглашает николаевцев на свою традиционную ежегодную выставку рисунков и живописи. В студии занимаются как профессиональные художники, которые оттачивают свое мастерство, так и начинающие. Разного возраста и разных профессий они по-разному видят окружающий мир и готовы показать свое видение другим, неравнодушным к искусству. Разножанровые, от графических черно-белых работ до разноцветных пейзажей можно увидеть в городском выставочном зале.

сюжет ТРК Сатурн

Арт-студия «Акварель» — это место, которое объединило людей разных возрастов, но с общим увлечением — рисованием, предложив учиться видеть мир вокруг и отображать его в своем творчестве. На открытии ежегодной итоговой выставки участников студии, ее руководитель Николай Сопильняк рассказал, что в «Акварель» приходят учиться николаевцы, которые ранее не имели никакого отношения к искусству и учатся рисовать «с нуля».

Самый старший участник студии Анатолий Крутиков на открытии выставки рассказал, что начало его обучения в «Акварели», как ни странно, связано с гипсовой фигурой Сенеки, которую Николай Сопильняк случайно оставил в городском выставочном зале.

Чуть больше полугода в арт-студиии занимается ее самый младший ученик Александр Нименко. Впрочем парень уже имеет определенные достижения и его работы тоже можно увидеть на выставке.

Работы представленые на выставке высоко оценил член Национального союза фотохудожников Украины Игорь Ермолаев.

Арт-студия «Акварель» работает на базе городского выставочного зала, собственно где и открылась выставка. Там же чаще всего проходят все занятия, натурный класс, а летом студия любит выбираться на пленэры. Поэтому в экспозиции можно будет увидеть разножанровые работы и оценить мастерство как уже профессиональных художников, так и начинающих.

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Алина Сидорова

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