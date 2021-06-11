В городской центр социальных услуг, говорит его руководитель Вера Гончарук, часто обращались николаевцы, которые оказались в ловушке домашних тиранов. Специально для работы с ними и был открыт дневной центр социально-психологической поддержки пострадавших от домашнего и/или гендерного насилия. Сюда могут обратиться люди независимо от пола и возраста, страдающие от психологических или физических издевательств со стороны родственников и не могут справиться с этим самостоятельно.

сюжет ТРК Сатурн

В центре обустроили 2 комнаты для групповой и индивидуальной работы с пострадавшими.

В центре работает небольшой коллектив, готовый оказать пострадавшим первую помощь. Специалист по социальной работе определяет потребности потерпевшего, привлекает правоохранителей, юристов, психологов, специалистов, которые помогут оформить документы и др. Также в штате работают два психолога (взрослый и детский), готовых оказать необходимую поддержку и дать консультации.

Центр социально-психологической поддержки открыли при содействии Фонда ООН в области народонаселения и при финансовом участии Правительства Великобритании.

Расположился дневной центр социально-психологической поддержки на Потемкинской 95-А, в помещении городского центра социальных услуг для семьи, детей и молодежи.