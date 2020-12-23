В день святого Николая в Николаевском академическом художественном русском драмтеатре открыли единственную в Украине детскую игровую комнату театральных профессий. Авторами идеи создания подобного детского пространства в театре выступили директор театра Артем Свистун и глава общественной организации «Федерация аматорских театров» Людмила Оспадова. Воплотить их идею в жизнь удалось благодаря грантовым средствам НГЗ.

сюжет

Идея создать на базе театра детскую игровую комнату театрального искусства у коллектива витала давно. Воплотить же ее в жизнь удалось в 2020 году, благодаря победе театра в грантовом конкурсе от НГЗ «Город инноваций».

Артем Свистун, директор НАХРДТ Это не просто игровая комната, где дети проводят свободное время, это изучение театра, его традиций, какие профессии есть в театре. В игровой форме они познают театральное искусство и общаются с детьми разных социальных категорий. Есть детки, которые требуют особого внимания, и дети сотрудников театра, которые растут, как правило, в театре. Также всегда существовала проблема, когда родители хотят прийти на вечерний спектакль, а не с кем оставить детей, и здесь будет такая услуга, возможность оставить ребенка. Пока родители смотрят театр, дети познают театральный мир.

Дети узнают много нового о театре, о тех людях, которые в нем работают, об интересных театральных профессиях. Здесь и бизиборд, гримерный столик, сцена, множество интересных игр, книг и игрушек, караоке.

Георгий Решетилов, первый заместитель главы ОГА Это возможность научить детей любить театр, популяризировать профессию в такой положительный элемент воспитания. И лично от себя и от главы ОГА слова благодарности за поддержку НГЗ, общественной организации, которая была двигателем этого события.

На большом телеэкране можно посмотреть любимые мультфильмы и детские представления. С детьми постоянно будет работать квалифицированный педагог-аниматор, который будет привлекать детей к интересным занятиям и проводить мастер-классы. Рядом гримерная для родителей-актеров, которые также могут оставить здесь детей на время выступлений или репетиций.

Артем Свистун, директор НАХРДТ Уникальностью этой комнаты- еще маленькая сцена, которая в перспективе станет для кого-то большой при профессиональном качестве бэби-ситера, аниматора, который с ними работает. Хочу сказать, что она маленькая, компактная и детей будет ограниченное количество до 10 человек.

Лина Бондарчук, директор по персоналу НГЗ НГЗ уже много лет проводит грантовый конкурс «Город инноваций». Русский театр уже не впервые выигрывает. И в этом году мы очень рады, что вложенные 300 тыс. грн. в этот проект превзошли наши ожидания. Желаем театру успехов, процветания и всего лучшего»

Таким образом бывшее подсобное помещение превратилось в уникальный объект, аналогов которого сегодня в Украине не существует.