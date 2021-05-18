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Главная страница » Blog » Искусство » В Николаеве открыли фотовыставку «Леди весна»

В Николаеве открыли фотовыставку «Леди весна»

image.php 1 - В Николаеве открыли фотовыставку «Леди весна»
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16 мая 2021 в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре ко Дню матери открылась фотовыставка «Леди весна» в рамках творческо — социального проекта «Цветок Вселенной». Об этом сообщает управление культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА.

Лейтмотив выставки: каждая женщина — это цветок, который способен украсить собой весь мир. Женщина — это весна, что дает надежду, вдохновляет и придает силы.

Посетить фотовыставку жители и гости города смогут до 31 мая.

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Алина Сидорова

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